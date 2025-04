Liga das Nações feminina. Portugal tenta vencer Espanha pela primeira vez em jogos oficiais

Portugal vai tentar somar o primeiro triunfo em jogos oficiais frente à Espanha, num duplo confronto com a campeã mundial, em que procura manter a liderança do Grupo A3 da Liga das Nações feminina.

Depois do empate histórico frente à campeã europeia Inglaterra (1-1) e do triunfo na Bélgica (1-0), Portugal terá dois dos seus mais duros testes na Liga das Nações, primeiro em Paços de Ferreira, a 4 de abril, e quatro dias depois, em Vigo, onde a Renascença marcará presença.

Se defrontar as campeãs do mundo já seria tarefa complicada, a equipa de Francisco Neto ainda o vai ter de fazer sem algumas das suas melhores jogadores, como Kika Nazareth, que sofreu uma rotura de ligamentos no tornozelo, e Jéssica Silva, com um problema ocular, às quais se juntou Lúcia Alves na véspera do arranque do estágio.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Uma vitória que tarda em chegar

Nos seis encontros anteriores com a Espanha, Portugal tem duas vitórias, ambas ainda no século passado e em encontros particulares, por 1-0, em 1983, e por 3-0, em 1997, com a história a ser claramente favorável às espanholas em jogos oficiais.

Na qualificação para o Euro 2017, no qual Portugal fez a sua estreia em grandes competições, a Espanha começou por vencer em casa por 2-0, antes de golear em Portugal, por 4-1, com a atual capitã Dolores Silva a fazer aquele que é o único golo nacional em jogos oficiais. Já na fase final, as duas equipas voltaram a encontrar-se, na estreia da seleção das quinas em competições internacionais, com as espanholas a vencerem por 2-0 num Europeu do qual ainda sobram dez jogadoras portuguesas na atual convocatória.

Portugal, que regressou este ano à Liga A, quer consolidar-se no primeiro escalão, tendo para isso de fugir ao último lugar do grupo , como já assumiram o selecionador Francisco Neto e algumas jogadoras.

Após os dois encontros com a Espanha, Portugal fecha a fase de grupos a 3 de junho, em casa com a Bélgica, quatro dias depois de ter visitado a Inglaterra.

A Liga das Nações também serve de preparação para a participação no Europeu de 2025, no qual Portugal vai reencontrar a Bélgica e a Espanha, num Grupo B em que também está a Itália. Na Suíça, onde participará pela terceira vez consecutiva num Europeu, Portugal estreia-se com a Espanha (3 de julho), jogando depois com a Itália (7) e com a Bélgica (11).