Candidatura com Portugal cai. Mundial feminino 2035 será no Reino Unido

Caiu a possível candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Mundial feminino 2035, que será organizado pelo Reino Unido.

O anúncio foi feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, que confirmou, esta quarta-feira, que a aliança entre Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte é "a única candidatura válida" à organização do torneio.

Espanha tinha manifestado interesse em organizar o Campeonato do Mundo feminino de 2035 com Portugal e Marrocos, aproveitando as sinergias do torneio masculino de 2030. No entanto, e de acordo com o jornal britânico "The Times", uma confusão na candidatura – incluindo o alegado facto de Portugal não incluir Marrocos nos planos – levou a que não fosse submetida dentro do prazo, que terminava na segunda-feira.

Significa isto que o Reino Unido fica sozinho na corrida para 2035. Logo, será o anfitrião do Mundial.

O mesmo acontece com a edição de 2031, que irá para os Estados Unidos, única candidatura, confirmou Infantino.