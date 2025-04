Francisco Neto. “Acreditamos no nosso coletivo” contra a Espanha

O selecionador feminino de futebol, Francisco Neto, espera dificuldades na partida contra Espanha para a Liga das Nações, mas acredita na força coletiva de Portugal.

“Tem de ser um Portugal muito bem organizado, muito coletivo, a saber que vai passar por momentos em que não terá bola e dificuldades para impedir o poderio ofensivo de Espanha. Mas temos vindo a trabalhar a nossa capacidade de ter bola contra estas equipas, porque quanto mais bola tivermos, mais dentro do jogo estaremos. Temos de ter capacidade de tirar bola à Espanha. Sabemos que é difícil, porque são equipas dominadoras, mas acreditamos nas nossas jogadoras e no nosso coletivo.”

A Espanha é campeã do mundo. Como vai a equipa das quinas jogar para superar este adversário?

“O segredo é o espírito de entreajuda, é o que temos criado dentro e fora do campo. Esperamos contar com os nossos adeptos, crescemos imenso com a presença deles e esperamos casa cheia. É um privilégio representar o nosso país frente às campeãs do mundo. As jogadoras têm acreditado nas nossas ideias e isso leva-nos a ser cada vez mais competitivos. Estando na Liga A contra as melhoras, só com muita entreajuda as conseguiremos superar. O segredo de amanhã será conseguir sermos capazes de ter bola em alguns momentos do jogo, criando problemas à Espanha.”

Portugal tem três lesões entre habituais titulares (Kika, Jéssica e Lúcia), mas Francisco Neto desvaloriza.

“Gostaríamos de contar com todas, mas quando convocamos as 25 jogadoras, temos de nos focar apenas nessas. O mais importante é o coletivo e as ausências nunca servirão de desculpa.”

Portugal vai defrontar a Espanha, esta sexta-feira, em Paços de Ferreira, a partir das 19h45.