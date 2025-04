Pedro Proença falha eleição para o Comité Executivo da UEFA

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, falhou a eleição para o Comité Executivo da UEFA, esta quinta-feira. Significa isto que Portugal deixa de ter um representante no organismo, que toma decisões de alta importância na gestão do futebol europeu.

Proença foi o menos votado dos 11 candidatos, numa eleição que decorreu durante o Congresso da UEFA em Belgrado, na Sérvia, com representantes das 55 federações-membro. Entravam sete nomes.

Este resultado, que deixa Portugal sem um lugar num mais importantes dos órgãos decisores da UEFA, surge após a "guerra" entre Proença e o seu antecessor na presidência da FPF, Fernando Gomes.

O novo presidente da FPF enviou uma carta às federações alegando que teria o apoio do seu antecessor, Fernando Gomes, que tinha um lugar no Comité. No entanto, o atual presidente do Comité Olímpico de Portugal enviou também uma carta negando o seu apoio, explicando que Proença está no caminho "da destruição" do seu legado.



A FPF avisou que a eleição de Proença para o Comité Executivo ficara "seriamente comprometida" com a controvérsia, o que se veio a verificar.