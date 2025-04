Portugal, Espanha e Marrocos preparam candidatura ao Mundial feminino de 2039

Portugal, Espanha e Marrocos preparam candidatura conjunta à organização do Mundial feminino de 2039, sabe Bola Branca, depois de terem desistido de 2035, que foi para o Reino Unido.

Os três países ponderaram candidatar-se a 2035, aproveitando as sinergias da organização do torneio masculino de 2030. No entanto, Marrocos não quis avançar já, pelo que as três federações conversaram e acordaram retirar a intenção, e o Reino Unido, candidatura única, será o anfitrião. Agora, as agulhas viram-se para 2039.

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol tinha manifestado, a 28 de março, a intenção organizar o Mundial feminino de 2035 com Portugal e Marrocos, repetindo a fórmula do Mundial masculino.

"Queremos que Espanha acolha o Mundial feminino 2035, partilhando com países como Portugal e Marrocos. Estes dois países estão a fazer um grande esforço económico e são aliados muito importantes", disse Rafael Louzán, na passada sexta-feira, à imprensa local.

Contudo, perante a concorrência do Reino Unido, e o recuo de Marrocos, a candidatura desvia o foco para 2039. Reino Unido fica, então, com 2035. Já 2031 irá para os Estados Unidos, também única candidatura.