Proença lamenta eleição falhada para comité da UEFA. "Futebol português sai derrotado"

Pedro Proença considera que o futebol português perde com o facto de não ter sido eleito para o Comité Executivo da UEFA, esta quinta-feira.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tentou manter presença nacional no órgão decisor da UEFA, no entanto, foi o menos votado dos 11 candidatos. No final, lamentou o resultado.

"Hoje [esta quinta-feira] o futebol português saiu derrotado. Perderam os jogadores. Perderam os treinadores. Perderam os árbitros. Perderam os dirigentes. Perderam os clubes. Perderam as associações distritais e regionais. Perderam as associações de classe. Perdeu a Liga. Hoje perdemos todos", reagiu, em comunicado no site oficial da FPF.

Proença deixa, ainda assim, a garantia de que voltará a tentar a eleição em 2027. Na altura, espera fazê-lo "num contexto mais favorável, e com todos imbuídos do mesmo sentimento e unidos pelo mesmo objetivo".

"Iremos colocar o futebol português no lugar que é nosso por direito próprio. Porque o Futebol Português tem de estar representado nas mais altas instâncias do futebol internacional. E esse será daqui para a frente, estou seguro disso, um desígnio nacional", escreveu o líder da FPF.