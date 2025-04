Reinaldo Teixeira. “Dia triste para Portugal” a não eleição de Proença para a UEFA

Reinaldo Teixeira, candidato à Liga de Clubes, considera “um dia triste para Portugal” a não eleição de Pedro Proença para cargo na UEFA.

“Penso que nos devemos focar, de facto, no futuro. O Pedro Proença chegou agora à Federação, eu estou convicto de que, no dia 11, vou chegar a presidente da Liga”, refere o também líder da Associação de Futebol do Algarve.

“Em conjunto vamos conseguir levar o futebol português ao patamar que merece. E acho que é aí que, no fundo, nos devemos centrar. Estarmos nos grandes centros de decisão, como, no fundo, temos vindo a estar nos últimos anos”, concluiu.

Pedro Proença foi o menos votado dos 11 candidatos para o Comité Executivo, numa eleição que decorreu durante o Congresso da UEFA em Belgrado, na Sérvia, com representantes das 55 federações-membro. Entravam sete nomes.

Este resultado, que deixa Portugal sem um lugar num mais importantes dos órgãos decisores da UEFA, surge após a "guerra" entre Proença e o seu antecessor na presidência da FPF, Fernando Gomes.

O novo presidente da FPF enviou uma carta às federações alegando que teria o apoio do seu antecessor, Fernando Gomes, que tinha um lugar no Comité. No entanto, o atual presidente do Comité Olímpico de Portugal enviou também uma carta negando o seu apoio, explicando que Proença está no caminho "da destruição" do seu legado.