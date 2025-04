Matilde Fidalgo aponta o caminho a Portugal. "Espanha tem dificuldade em parar o contra-ataque"

A ex-lateral-direita conhece bem o futebol espanhol, depois de ter passado pelo Bétis. Em declarações a Bola Branca , explica o que Portugal pode esperar das campeãs do mundo, que têm "jogadoras muito técnicas, que gostam muito de posse de bola, do jogo apoiado, de construção".

Matilde Fidalgo acredita que Portugal pode surpreender a Espanha no contra-ataque, no encontro entre as duas seleções na fase de grupos da Liga das Nações feminina, esta sexta-feira, em Paços de Ferreira.

"Portugal vai tentar aproveitar que a Espanha tem dificuldade em parar o contra-ataque quando não recupera imediatamente a bola e o seu adversário consegue tirar a bola da zona de pressão, porque defende com poucas jogadoras. Penso que será por aí, a bola mais tempo do lado da Espanha e Portugal mais perigoso em contra-ataques", explica.

Matilde Fidalgo espera, então, algum encaixe defensivo, com a Espanha a ter "mais tempo de posse de bola" e Portugal à espreita do contragolpe.

Salma de um lado, três "setas" do outro

Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, cada uma com duas Bolas de Ouro, são os nomes mais óbvios, no momento de escolher os destaques da seleção espanhola, pelo que a Renascença desafia Matilde Fidalgo a alertar Portugal para outra jogadora. A ex-defesa escolhe Salma Paralluelo.

"É uma jogadora muito veloz, joga do lado esquerdo e desequilibra muitas vezes porque é muito forte no um para um. É a tal 'carrillera', a exceção ao jogo de posse da Espanha, e poderá ser muito perigosa", avalia.

Do lado de Portugal, a antiga internacional elege três avançadas: "A Diana Silva, por ser rápida, pode explorar o espaço nas costas da defesa da Espanha e ser uma jogadora muito perigosa. Tal como a Telma Encarnação, que tem uma grande finalização, e a Ana Capeta."

Portugal e Espanha defrontam-se na terceira jornada do grupo A3 da Liga das Nações, na sexta-feira, às 19h45, no Estádio Municipal Capital do Móvel. Partida com informações nos noticiários da Renascença.