Portugal perde com campeãs do mundo

A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu 4-2 contra a Espanha, campeãs do mundo, em mais uma jornada da Liga das Nações.

A equipa das quinas deixou boa imagem em Paços de Ferreira, mas as visitantes foram mais eficazes.

Os golos de Portugal foram marcados por Catarina Amado e Carole Costa, já depois de a seleção ter entrado pressionante no encontro.

Do lado espanhol apontaram Patri Guijarro, Laia Aleixandri, Clàudia Pina e Esther González.

Inglaterra goleia

No outro jogo do grupo, a Inglaterra goleou a Bélgica, por 5-0.

Na classificação do grupo, a Inglaterra lidera com sete pontos, a Espanha tem seis, Portugal quatro e a Bélgica zero.

Esta foi a primeira derrota da equipa portuguesa na presente edição da Liga das Nações, depois de um empate (1-1) com a Inglaterra e uma vitória (1-0) com a Bélgica, tendo caído para o terceiro lugar, com quatro pontos.



A próxima partida vai ser novamente contra a Espanha, na terça-feira, dia 8.