Francisco Neto: "O maior responsável sou eu e nunca as jogadoras"

Francisco Neto, selecionador nacional feminino, assume a responsabilidade pela pesada goleada sofrida na visita à Espanha (7-1), em jogo a contar para a Liga das Nações.

Em conferência de imprensa, o técnico lamenta alguma falta de organização e a total eficácia da Espanha para justificar a derrota.

Análise ao jogo: "Gostaríamos de ter dado melhor imagem. Não entrámos nem no jogo, alguns duelos e a nossa organização defensiva não foram ao nosso nível. E quando jogas com equipas com este nível de decisão, se não fores organizado, acabas por sofrer. A Espanha aproveitou logo as primeiras oportunidades e isso tirou-nos confiança. Defensivamente não estivemos ao nível a que temos de estar para defrontar estas equipas."

O que pediu ao intervalo? "Queríamos crescer. Não afinámos os nossos gatilhos de pressão, o que abriu muitos espaços. O maior responsável sou eu e nunca as jogadoras."

Mudanças no onze inicial: "Tínhamos o cartão amarelo da Diana Gomes, tivemos jogadoras que estiveram condicionadas. Procurámos trazer frescura e outro tipo de energia."

Qual é o impacto da derrota? "Elas não deixam de ser as mesmas jogadoras que nos qualificaram para Europeus e Mundiais e que empataram com a Inglaterra. Temos de seguir no nosso trajeto. Queremos ser melhores. Os nossos objetivos mantêm-se intactos, mas temos de ser melhores. Temos de recuperar melhor de jogo para jogo."