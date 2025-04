Massacre em Espanha. Portugal sofre pior goleada da era Francisco Neto

Se a visita da seleção nacional feminina à Espanha fosse uma peça de teatro grego, seria uma tragédia. Portugal perdeu por 7-1, esta terça-feira, no Estádio de Balaídos, em Vigo, a contar para a quarta jornada do grupo A3 da Liga das Nações. É o pior resultado da era Francisco Neto.

O massacre começou logo aos dois minutos de jogo, com um golo de Salma Paralluelo. Aos 12 minutos, a Espanha já vencia por 3-0, fruto do bis de Aitana Bonmatí, e Alexia Putellas aumentou para os quatro golos ao minuto 28. Mesmo sem inscrever o seu nome na lista de marcadoras, a estrela da partida era Mariona Caldentey, que somava, ao intervalo, um hat-trick de assistências.

E foi a jogadora do Arsenal que marcou logo a abrir a segunda parte, deitando por terra as alterações estratégicas operadas por Francisco Neto, que fizera entrar duas novas jogadoras, ao intervalo. O sexto golo da Espanha só tardou quatro minutos e significou o bis de Alexia. À hora de jogo, a recém-entrada Esther González aumentou o resultado para 7-0.

Aos 71 minutos, chegou o único momento positivo do encontro para Portugal: à segunda internacionalização, Beatriz Fonseca surgiu na cara de Cara Coll e fez o golo de honra da equipa das quinas. Os adeptos espanhóis aplaudiram.

Já para lá dos 80 minutos, o "speaker" do estádio revelou que assistiam ao jogo 15.526 espectadores - 40 a 50 deles portugueses, que nunca cessaram o apoio. E logo a seguir, uma criança entrou em campo para abraçar jogadoras da seleção espanhola e, perseguida pelos seguranças, fintou toda a gente. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que assistiu ao jogo desde a tribuna VIP, não escondeu um sorriso perante o momento, que sacou até "olés" das bancadas.

Foi o último momento de grande entusiasmo da partida, que terminou nos 7-1 a favor da Espanha. As campeãs do mundo e atuais detentoras do título da Liga das Nações passam a somar dez pontos no grupo A3, contra quatro de Portugal.

Este foi o pior resultado do mandato de Francisco Neto como selecionador nacional. Chegou a perder por 6-0 com a Dinamarca, em 2017, num jogo da Algarve Cup, mas nunca sofrera sete golos. A ultima vez que Portugal concederá sete golos tinha sido em outubro de 2013, diante dos Países Baixos (7-0), quando o selecionador era António Violante.