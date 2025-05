Comendador Vieirinha pendura as botas: "Há momentos em que cedemos, este é um deles. Não mudava nada"

“Há momentos em que cedemos. Este é um deles. O dia em que deixei de jogar futebol. E, embora tudo pareça confuso e os pensamentos gritem na minha cabeça, uma coisa é certa, eu não mudava nada. Faria tudo de novo com a mesma paixão”, lê-se na página oficial de Vieirinha na rede social Instagram, juntamente com um vídeo de alguns momentos da carreira.

Vieirinha, campeão europeu de futebol com Portugal em 2016, pôs, aos 39 anos de idade, fim à sua carreira profissional, depois de ter passado as últimas oito temporadas nos gregos do PAOK Salónica, anunciou esta quarta-feira o próprio jogador.

O lateral, que no início da carreira era extremo, fez nessa campanha os primeiros três encontros na fase de grupos, mas acabou por perder o lugar para Cédric Soares e não foi utilizado nos jogos a eliminar.

Antes disso, Vieirinha já tinha estado com Portugal na fase final do Mundial2014, que decorreu no Brasil e em que a seleção nacional, de Paulo Bento, caiu ainda na fase de grupos.

Formado no Vitória de Guimarães, cidade onde nasceu, e depois no FC Porto, Vieirinha sagrou-se campeão nacional com os ‘dragões’ logo em 2006/07, seguindo-se um empréstimo ao Leixões, por uma temporada.

O lateral seguiu depois para o PAOK Salónica e nunca mais regressou ao futebol português, dividindo a carreira entre Grécia e Alemanha.

Após quatro anos em Salónica, rumou ao Wolfsburgo, em que passou seis temporadas, regressando depois ao PAOK.

Com o Wolfsburgo, conquistou uma Taça da Alemanha e, com o PAOK, festejou dois campeonatos gregos e três taças helénicas.

O último jogo da carreira de Vieirinha foi em 27 de abril, frente ao Panathinaikos, de Rui Vitória. O PAOK venceu por 2-1 e o lateral entrou em campo nos últimos três minutos.