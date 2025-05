Kika Nazareth com “pontinha de esperança” em ir ao Europeu

Apesar da lesão, a internacional portuguesa Kika Nazareth ainda sonha com a presença na fase final do Europeu.

“Ainda que não queira, porque me conheço, quando criamos expectativas e depois as coisas não acontecem, a queda é sempre mais feia e dura. Mas há sempre uma pontinha de esperança. Eu gostava mesmo de não a ter, mas está aí”, referiu.

De recordar que a jogadora do Barcelona sofreu em março uma rotura no ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo.

Kika Nazareth já retirou a bota de proteção que a acompanhou durante seis semanas e admitiu que já se sente “um bocadinho mais livre”.

O Europeu de futebol feminino vai decorrer na Suíça entre 2 e 27 de julho.