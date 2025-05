Seleção Sub-15 na final de torneio na Croácia

A seleção portuguesa de futebol de Sub-15 vai disputar no domingo a final do Torneio Internacional Vlatko Markovic, a decorrer na Croácia, depois de vencer o Grupo B com um triunfo sobre a Inglaterra (2-1).

Na terceira e decisiva jornada, Carlos Moita, aos 41 minutos, e Gonçalo Sousa, aos 45, marcaram os golos da vitória de Portugal, com Reggie Watson a reduzir para os ingleses aos 72, na marcação de uma grande penalidade.

Antes, a equipa do selecionador João Santos tinha goleado o Japão, por 4-1, e empatado (1-1) com a Grécia.

Na final, agendada para domingo, Portugal vai defrontar o vencedor do Grupo A, que será Croácia ou França.