Liga das Nações. Jogadoras do Torreense e um regresso importante na convocatória para derradeiros jogos

Um regresso esperado é o de Jéssica Silva, ausente dos relvados nos últimos tempos depois de uma lesão grave num olho. “Infelizmente, as lesões fazem parte do trajeto”, começou por dizer Neto. “Passou por um período mais complicado em relação à lesão, com algumas incertezas, conseguiu reagir e está a treinar com a sua equipa. É muito experiente, aporta coisas muito boas ao nosso jogo.”

Carolina Correia e Samara Lino, ambas do Torreense, foram chamadas pela primeira vez por Francisco Neto. A boa ponta final do Torreense, que conquistou a Taça de Portugal no Jamor, teve influência, admitiu o técnico.

As portuguesas, no terceiro lugar do Grupo 3, vão jogar com a Inglaterra, no Wembley, dia 30 de maio, e dia 3 de junho com a Bélgica, no Estádio CS Marítimo, no Funchal, Madeira.

Sobre o jogo em Londres, Neto falou de ambição. “O objetivo é em cada jogo somar os nossos pontos. Sabemos que um dos nossos objetivos é chegar ao último jogo só a depender de nós. O foco total é procurar fazer um bom jogo, competir e fazer crescer a equipa.”

Francisca Nazareth, futebolista do Barcelona, é a ausência mais notada e expectável, visto que ainda está a recuperar da lesão no tornozelo esquerdo. A ex-jogador do Benfica sofreu uma rotura do ligamento lateral interno.

O treinador confessou que a recuperação da atleta do Barcelona está numa fase positiva, mas que é uma incógnita a presença da futebolista no Europeu. Será apertado, mas não está descartado, resumiu, informando ainda que Joana Marchão, do Servette, falha a convocatória por lesão.

Portugal ocupa a terceira posição do grupo com quatro pontos, atrás de Espanha e Inglaterra, com nove e sete pontos, respetivamente. No último lugar está a Bélgica, apenas a um ponto.