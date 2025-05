Rodrigo Mora é a grande novidade da convocatória de Portugal: "Vai marcar uma era no futebol português"

Rodrigo Mora, a pérola do FC Porto de 18 anos, é a grande novidade da convocatória de Portugal para a final four da Liga das Nações, agendada para 4 e 8 de junho, que conta também com o regresso de Pedro Gonçalves. "É um jogador especial", começou por dizer o selecionador. "Eu vi o Rodrigo Mora a jogar pela seleção sub-17 e foi um impacto muito positivo. É um jogador especial. O que ele fez com 17 e 18 anos... foi de um alto, alto nível. Merece estar no espaço seleção. É um jogador diferente, pode fazer a diferença no último terço. Vai marcar uma era no futebol português." Roberto Martínez revelou esta terça-feira, na Cidade do Futebol, os 27 jogadores para os jogos da semifinal e final ou terceiro e quarto lugares. No dia 4, os portugueses defrontam a Alemanha, na Allianz Arena, em Munique. Na outra semifinal, França e Espanha jogam no dia seguinte. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A lista completa: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Jorge Sá (Wolves), Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolves), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (Lazio), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Juventus), João Palhinha (Bayern), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting), Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (AC Milan), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rodrigo Mora (FC Porto), Rafael Leão (AC Milan), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr). Tomás Araújo e João Cancelo ficaram fora da convocatória por questões físicas. A final do torneio disputa-se no mesmo estádio, no dia 8. Se for Portugal cair contra os alemães, disputa o último lugar do pódio no mesmo dia da final, em Estugarda. A caminhada Portugal chegou a esta fase final da Liga das Nações depois de conquistar o Grupo 1, à frente de Croácia, Escócia e Polónia.