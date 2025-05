“Temos de estar a um nível muito bom” para derrotar a França no Euro Sub17

O selecionador português de futebol de sub-17, Bino Maçães, considera que a equipa das quinas terá de estar a um bom nível para vencer a França, na quinta-feira, na segunda jornada do Grupo A do Europeu, em Tirana.

"É um adversário que fez um grande jogo, ganhou a uma grande seleção [3-0 à Alemanha]. Tenho dito que a França e a Alemanha são candidatos a poderem vencer o Euro", disse Bino, aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

As seleções de Portugal, que na jornada inaugural venceu a anfitriã Albânia por 4-0, e a França repartem o comando do Grupo A, com três pontos, e na quinta-feira, pelas 20h30 locais (19:30 em Lisboa), defrontam-se na Arena Kombëtare, em Tirana.

"Temos de estar a um nível muito bom, só Portugal ao mais alto nível pode levar de vencida esta França. É isso que esperamos. Depois do nosso primeiro jogo, acredito que estamos mais confiantes, o nervosismo já passou", referiu Bino.

Para o treinador, este jogo será "totalmente diferente" e Portugal terá de o abordar de "forma inteligente", até porque conhece bem o adversário, que defrontou várias vezes, e já está de sobreaviso pela entrada em prova dos gauleses.

"Temos de ser muito concisos naquilo que queremos e muito objetivos. Eventualmente, haverá alterações. Esperamos que as coisas nos corram bem e vencer o jogo seria um bom passo para a qualificação", disse Bino, considerando que a equipa está confiante e o nervosismo já passou.

Bino abordou ainda a chamada de Rodrigo Mora à seleção principal, considerando "bonito alguém que passa pelas seleções jovens, e ainda tão jovem, poder chegar ao patamar mais elevado".

"Esse é o nosso grande objetivo, de todos os que trabalhamos na estrutura da formação da FPF. Termos o máximo de jogadores possível nesse patamar. Ao mesmo tempo, para todos aqueles que estão aqui e também para as gerações que estão a crescer, é perceberem que as perspetivas são abertas e que depende muito do que fizerem e do trabalho deles", considerou.

O extremo Duarte Cunha, que falhou o primeiro jogo por suspensão, destacou a boa entrada de Portugal, apesar de não ter podido jogar, e disse que o foco está já no próximo jogo com a França.

"A França é um adversário muito difícil, gosta muito de jogar na profundidade, e tem jogadores rápidos. No entanto, nós também temos as nossas armas, estamos a montar a estratégia certa para somar mais uma vitória, só pensamos nisso", disse Duarte Cunha.

Apuram-se para as meias-finais do Europeu, marcadas para 29 de maio, os dois primeiros classificados de cada grupo em competição. A final está agendada para 1 de junho.

Portugal já conquistou o Europeu sub-17 em 2003 e 2016.