Roger Fernandes e Quenda convocados para o Europeu sub-21

Roger Fernandes, avançado do Sporting de Braga, e Geovany Quenda, do Sporting, são os maiores destaques da convocatória da seleção portuguesa sub-21, anunciado esta quinta-feira pelo selecionador Rui Jorge.

Numa convocatória praticamente sem jogadores do Porto e do Benfica, algo que já tinha sido anunciado devido à presença dos dois emblemas no Campeonato do Mundo de clubes, a grande novidade é Roger, que se pode estrear depois de se ter naturalizado e resolvido todos os problemas burocráticos que ainda impediam a estreia do extremo bracarense.

Quenda, que já foi chamado por Roberto Martínez à seleção principal, mas ainda não se estreou, está também na convocatória.

“Obviamente é mais um jogador que vem acrescentar bastante ao nosso grupo. A partir do momento em que esteve na seleção principal, por si só é um sinal claro da sua mais-valia. É evidente que acredito que ele preferisse estar na nossa seleção principal, é o que quero que todos os jogadores pensem, mas há valores que têm sempre de ser respeitados", disse o selecionador.

Mathias de Amorim, médio do Famalicão, e Lourenço Henriques, defesa central emprestado pelo Leixões ao Varzim, são os outros estreantes.

A convocatória conta com 26 jogadores, sendo que Rui Jorge cortará três nomes até ao dia 3 de junho. O selecionador destaca que Diogo Nascimento e Rafael Rodrigues ainda não disputar o "play-off" da I Liga e, por isso, só se juntarão mais tarde.

Samuel Soares, guarda-redes do Benfica, está nos convocados e, por isso, falhará o Mundial de clubes. Rui Jorge explica que a preparação foi feita sem contar com jogadores nesta situação.

"Fizemos toda a preparação como se esta situação não fosse possível. Nunca deixámos de manter o contacto com os clubes e houve a possibilidade e a cedência do Benfica em relação ao Samuel, a vontade do Samuel em vir e ficámos extremamente satisfeitos, por poder contar com alguém que está connosco neste percurso desde o início", assinalou.

Portugal irá disputar o Grupo C da fase final do Europeu de sub-21, cujos jogos se realizarão em Trencin, na Eslováquia. O primeiro jogo do conjunto luso terá lugar em 11 de junho, frente à França, às 20:00 portuguesas, seguindo-se a Polónia, no dia 14, igualmente às 20:00, e a Geórgia, no dia 17, às 17:00.

Os convocados

Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting CP), João Carvalho (SC Braga) e Samuel Soares (SL Benfica);

Defesas: Chico Lamba (FC Arouca), Christian Marques (Yverdon Sport FC), Eduardo Quaresma (Sporting CP), Flávio Nazinho (Cercle Brugge KSV), Francisco Chissumba (SC Braga), João Muniz (Sporting CP), Lourenço Henriques (Varzim SC), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolves) e Rodrigo Pinheiro (FC Famalicão);

Médios: Diogo Nascimento (FC Vizela), Gustavo Sá (FC Famalicão), João Marques (Gil Vicente FC), Mateus Fernandes (Southampton FC), Mathias de Amorim (FC Famalicão), Paulo Bernardo (Celtic FC) e Pedro Santos (Moreirense FC);

Avançados: Carlos Borges (Wolves), Fábio Silva (UD Las Palmas), Geovany Quenda (Sporting CP), Henrique Araújo (FC Arouca), Roger Fernandes (SC Braga) e Tiago Tomás (VFL Wolfsburg);