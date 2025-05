Portugal está nas meias-finais do Euro Sub17

A seleção portuguesa de Sub17 derrotou o Alemanha, com remontada, e está apurado para as meias-finais da prova.

A equipa das quinas foi superior na maioria do tempo, mas falhou na finalização.

A equipa germânica marcou primeiro, aos 72 minutos, por Isbruch.

Os comandados de Bino Maçães reagiram prontamente e viraram o marcador aos 76 e 89 minutos, com tentos de Tomás Soares e Banjaqui.

No outro jogo do grupo, a França goleou a Albânia por 4-0 e também avança para as meias-finais.