Um ano depois, Portugal regressa à final do Euro sub-17

A seleção nacional sub-17 está na final do Campeonato da Europa do escalão depois de ter batido, nas grandes penalidades, a Itália.

Romário Cunha, guarda-redes do SC Braga, foi o grande herói do desempate por penáltis ao defender três remates, um deles era decisivo, uma vez que se os italianos marcassem, venceriam o jogo.

No tempo regulamentar, Portugal teve sempre de correr contra o prejuízo. Samuele Inacio abriu o marcador aos 20 minutos e Stevan Manuel empatou para a seleção portuguesa pouco depois, aos 27 minutos.

Na segunda parte, os transalpinos voltaram a marcar primeiro, aos 59 minutos. Aos 67, Tomás Soares voltoi a igualar.

Nos penáltis, Tomás Soares e Gabriel Dbouk falharam para Portugal, mas o especialista em penáltis Romário Cunha foi o grande herói.

Portugal está novamente na final do Euro sub-17, tal como no ano passado, um torneio que consagrou Rodrigo Mora e Geovany Quenda apesar da derrota na final. Um ano depois, com nova geração, Portugal tem nova chance de levantar o troféu, desta vez contra a França na final.