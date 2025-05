Desastre em Wembley. Seleção feminina perde por 6-0 e vai lutar pela sobrevivência na última jornada

Treze golos sofridos em dois jogos. É este, o número do azar, o saldo da seleção nacional feminina, depois de nova goleada sofrida na Liga das Nações, a desta sexta-feira frente à Inglaterra, por 6-0. Foi o adeus à manutenção direta na Liga A.

O sofrimento começou logo aos três minutos. Tatiana Pinto passou em zona proibida para o meio, para uma Andrie Norton sob pressão, que recebeu mal, para trás. Aggie Beever-Jones caçou a bola e tirou Fátima Pinto da frente, antes de rematar cruzado, para o golo inaugural. Dois minutos depois, novamente a defesa portuguesa aos papéis e, após uma defesa de Inês Pereira, Lucy Bronze cabeceou o ressalto, sem qualquer oposição, para o fundo das redes.

Ao minuto nove, numa jogada de insistência, Ana Borges cruzou da direita para o primeiro poste, onde apareceu Andreia Norton a cabecear ao poste. Foi a última oportunidade de Portugal na primeira parte, que voltaria a tornar-se um vendaval inglês.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Aos 26 minutos, Lucy Bronze cruzou com conta, peso e medida para Beever-Jones, que, sem qualquer marcação, teve todo o tempo do mundo para dar o rumo certo ao cabeceamento. Três minutos depois, Jess Park isolou Beth Mead com um passe a rasgar e a avançada do Arsenal passou a bola por entre as pernas de Catarina Amado antes de rematar para o quarto golo.

A "mão-cheia" da Inglaterra chegou quatro minutos depois, aos 33. Beever-Jones desmarcou-se após passe longo de Leah Williamson — fica a dúvida se estaria em fora de jogo, mas não há videoárbitro — e, perante três jogadoras portuguesas, sem que qualquer uma delas encurtasse o espaço, disparou forte para o "hat-trick".

Resta lutar pelo play-off

O intervalo foi uma trégua para Portugal, que já não conseguia desenvolver um único lance ofensivo.

Na segunda parte, houve oportunidade para Carolina Correia, do Torreense, se estrear pela seleção. O jogo desacelerou, com a natural sensação de que as contas já estavam feitas. Também

Até ao minuto 62, quando Alex Greenwood habilitou Mead no flanco esquerdo. A avançada olhou para a área e colocou a bola em jeito ao segundo poste, onde surgiu Chloe Kelly a cabecear tranquilamente para o sexto golo inglês.

Completada a meia dúzia, a Inglaterra voltou a tirar o pé do acelerador e optou por gerir, até porque na última jornada vai discutir o primeiro lugar do grupo, e consequente apuramento para a Final Four, diante da Espanha, que venceu por 5-1 na Bélgica.

Apesar de se ter esfumado qualquer hipótese matemática de garantir a manutenção na Liga A pela via direta, Portugal recebe a Bélgica, na próxima jornada, na terça-feira, às 18h00, com o destino nas mãos. A equipa das quinas, que soma mais um ponto que as belgas, tentará garantir o terceiro lugar do grupo 3, que garante o acesso ao play-off. Basta um empate. Caso perca, será despromovida à Liga B.