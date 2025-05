Francisco Neto: "Fantasmas de Vigo vieram ao de cima, mas temos de ser melhores"

Francisco Neto admite que os "fantasmas" da derrota por 7-1 com a Espanha, em Vigo, pesaram sobre a seleção nacional feminina, logo ao primeiro golo madrugador da Inglaterra, e assume responsabilidade pela goleada por 6-0, o segundo resultado pesado em dois jogos.

"Emocionalmente voltámos a desestabilizar, alguns fantasmas de Vigo vieram ao de cima, mas temos de ser melhores. A responsabilidade é e será sempre minha, não consegui ajudar as jogadoras naquele momento", assume o selecionador nacional, em declarações ao Canal 11.



Portugal continua a depender de si para se manter na Liga A da Liga das Nações. Na próxima terça-feira, às 18h00, discute com a Bélgica o terceiro lugar do grupo 3, que permite o acesso ao play-off de manutenção.

Análise ao jogo: "Voltámos a não conseguir ser competitivos, principalmente na primeira parte, e isso tirou-nos a oportunidade de disputar o jogo. Das primeiras vezes que a Inglaterra foi à nossa baliza conseguiu concretizar e depois foi difícil. Corrigimos alguns aspetos na segunda parte, fomos mais organizados defensivamente, fechámos mais as linhas, não permitimos tantas oportunidades à Inglaterra, mas foi um jogo difícil."

Equipa ficou abalada com o golo madrugador: "Não estamos muito habituados a sofrer golos tão cedo. Emocionalmente voltámos a desestabilizar, alguns fantasmas de Vigo vieram ao de cima, mas temos de ser melhores. A responsabilidade é e será sempre minha, não consegui ajudar as jogadoras naquele momento. Foi um jogo duro, tanto que a Inês tem uma defesa no jogo todo, tudo o resto foi concretizado em golos."

Portugal só depende de si: "Foi isso que transmitimos às jogadoras, que agora só tínhamos dois caminhos. Ou nos unimos e juntamos como sabemos fazer, e é isso que acreditamos, ou permitimos que os fantasmas andem por cima de nós e as coisas tornam-se mais complicadas. Dependemos só de nós, trabalhámos para isso, para agora emocional e fisicamente recuperarmos para o que aí vem, que é um desafio difícil. Vamos precisar muito do carinho dos nossos adeptos, porque depois de duas derrotas tão pesadas, contra a campeã do mundo e a campeã da Europa, temos de ter capacidade e caráter para reagir."