"O Quaresma era um jogador importante, mas o grupo respeita a decisão"

O médio João Marques admitiu que Eduardo Quaresma “era um jogador importante”, mas assinalou que a seleção portuguesa de futebol de sub-21 tem jogadores à altura para substituir o defesa na fase final do Europeu da categoria.

Eduardo Quaresma solicitou na noite de quarta-feira a dispensa da seleção de sub-21, tendo transmitido ao selecionador, Rui Jorge, “não se sentir em condições de dar o seu máximo contributo à equipa” e já não participou no treino de quinta-feira.

“Claro que o Edu era um jogador importante, por tudo o que tem vindo a fazer, por toda a sua história e pelas conquistas [do título nacional e da Taça de Portugal pelo Sporting], em que foi uma mais-valia para o clube”, reconheceu João Marques, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O médio do Sporting de Braga, de 23 anos, esclareceu que “foi uma decisão tomada perante o grupo” e que “o grupo respeita a decisão”, mas salientou existirem outros jogadores para mesma posição do central do Sporting na equipa das ‘quinas’, com “muito talento e que vão fazer igual ou melhor”.

A saída de Eduardo Quaresma reduziu o lote de convocados para 25 jogadores, mas o defesa ‘leonino’ não será substituído, uma vez que ainda terão de ser retirados dois jogadores da lista final para o Europeu de 2025, que será anunciada na terça-feira.