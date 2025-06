Bino Maçães. “Queremos ganhar esta final”

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 vai disputar a final do Campeonato Europeu frente à França, no domingo, com o objetivo claro de conquistar o troféu, garantiu hoje o selecionador Bino Maçães, na antevisão à partida.

"Chegar até aqui é uma recompensa do trabalho desenvolvido. Começámos com esta geração nos sub-16 e este percurso é revelador do crescimento da equipa. Estou muito orgulhoso, mas queremos mais. Queremos ganhar esta final", lançou o selecionador luso, citado no site da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de defrontar os gauleses na fase de grupos, numa partida que terminou empatada a zero, Bino considerou que o encontro decisivo tem características diferentes, sublinhando que ambas as equipas demonstraram a sua qualidade ao longo da competição.

"São jogos diferentes, é uma final. É verdade que já tivemos oportunidade de defrontar a França na fase de grupos, é uma seleção com talento e qualidade. Nós também o somos e é por isso que as duas equipas chegaram a este momento. Estamos a encarar as coisas com naturalidade, estamos aqui por mérito próprio e eles também. Acredito que vai ser uma grande final e que no final possamos levar o troféu para casa", afirmou.

De resto, o técnico luso vincou que Portugal tem de respeitar ao máximo o adversário para conseguir ter sucesso e levantar a taça. "Temos estratégias planeadas para o jogo. Não tivemos medo de ninguém até este momento, mas tivemos muito respeito por todos os nossos adversários. A final não irá fugir à regra. O respeito que nós vamos ter na final e perante a França é que nos pode levar a conquistar o troféu", realçou.

Isto, depois de já ter garantido que os jogadores lusos "estão identificados" com as ideias da equipa técnica, e que todos são importantes para a final. "Não tenho titulares nesta equipa. Temos um grupo de jogadores muito homogéneo, muito coeso e queremos aproveitar o melhor de cada um deles. Nós temos de apresentar um onze inicial, mas todos eles são importantes. Espero que seja assim também na final", frisou.

Por seu turno, Rafael Quintas, capitão de equipa, também fez a projeção da final, que vai ser jogada em Tirana, na Albânia, a partir das 19:30 (hora em Lisboa) de domingo, e na qual Portugal vai procurar atingir o terceiro título na categoria, depois de se sagrar campeão em 2003 e em 2016.

"França é uma equipa muito completa, com bons jogadores, mas Portugal também tem qualidade e já demonstrámos que somos capazes de impor o nosso futebol. Podemos esperar um jogo difícil, como se viu na fase de grupos, mas acredito que vamos ser capazes de entrar bem e fazer tudo para ganhar", comentou.

Para chegar à final, a jovem equipa das quinas deixou pelo caminho a Itália, nas 'meias', vencendo por 4-3 no desempate por grandes penalidades, após a igualdade 2-2 no tempo regulamentar, enquanto a França eliminou a Bélgica (3-2).

"Mantemos a nossa humildade, acreditamos que somos capazes de ganhar este Euro. A vitória frente à Itália foi mais um exemplo daquilo que somos capazes de fazer, lutámos até ao fim. Essa vitória não elevou, por si só, a nossa confiança porque já a tínhamos. Acreditamos que temos capacidade de vencer a França na final. Podem esperar um Portugal forte, que vai lutar até ao fim pela vitória", assinalou Rafael Quintas.

E rematou: "Mensagem a passar enquanto capitão? Vou procurar transmitir que os portugueses estão todos connosco. Temos uma boa pressão sobre nós, uma pressão positiva, e vamos fazer tudo para representar da melhor forma o nosso país".