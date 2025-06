Ruben Neves, a Alemanha, o mercado e a Champions

O médio Ruben Neves ia antecipar o Alemanha – Portugal para a Liga das Nações, mas foram vários outros os temas da conversa com os jornalistas.

25 anos sem ganhar à Alemanha

”Sabemos que vamos defrontar uma excelente seleção, como todas nesta final four. Será difícil, mas esperamos que seja diferente e vamos fazer tudo para que isso aconteça. A Alemanha é uma grande seleção, ainda mais a jogar em casa, mas temos as nossas forças para inverter o que tem sido.”

Bruno Fernandes interessa ao Al Hilal

”Recomendo qualquer um que esteja na seleção, como é óbvio. Portugal tem lançado vários talentos, temos sorte, somos um país pequeno que tem lançado muitos. Ontem vimos quatro a levantar a Liga dos Campeões. É a força de Portugal e a força que damos a estas crianças para poderem sonhar e como é óbvio gostava de ter qualquer um na minha equipa”.

Conselhos para Rodrigo Mora

"Portugal tem a sorte de lançar jovens talentos com muita facilidade. O Rodrigo Mora é mais um jogador fora de série, que apareceu numa idade muito jovem. Numa época atípica para o FC Porto, conseguiu sobressair-se. Vamos recebê-lo como qualquer jogador que recebemos pela primeira vez, como uma família".

Quatro portugueses conquistaram Liga dos Campeões

"A nossa seleção tem muita qualidade, como ficou demonstrado ontem na final da Liga dos Campeões. Não só o Vitinha e o João Neves, mas também o Nuno Mendes e o Gonçalo Ramos fizeram uma excelente época. Foram a melhor equipa, com dois dos melhores jogadores do mundo. João Neves e Vitinha são dois dos melhores médios do mundo neste momento."

Portugal vai defrontar a Alemanha na próxima quarta-feira, dia 4 de junho, para as meias-finais da Liga das Nações.