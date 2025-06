Empate com a Bélgica chega para o play-off, mas a seleção feminina quer os três pontos

A seleção feminina portuguesa vai jogar para ganhar frente à Bélgica, na sexta e última jornada do Grupo A3 da Liga das Nações, mesmo sabendo que um empate serve para evitar a despromoção direta.

"O nosso pensamento é nos três pontos. Sabemos que na parte final do jogo poderemos jogar com dois resultados, mas isso será sempre depois dos 90 minutos, quando a árbitra levantar o tempo extra, e aí jogar um bocadinho com isso", revelou o selecionador Francisco Neto, em antevisão à partida frente à Bélgica, na terça-feira, no estádio do Marítimo, no Funchal.

Sobre a formação belga, Francisco Neto realça as melhorias desde que a islandesa Elísabet Gunnarsdóttir estreou-se no comando técnico, em fevereiro, com destaque para as "bolas paradas" e para o "momento de perda" da bola.

"Os nossos últimos jogos com a Bélgica têm sido sempre muito equilibrados e decididos nos pormenores. É uma equipa que tem vindo a crescer desde que a nova treinadora entrou e tem aperfeiçoado os seus processos", analisou o técnico.

Na "ressaca" da goleada sofrida frente à Inglaterra (6-0), Francisco Neto lembra que esse tipo de resultados "não têm acontecido muito nos últimos anos", sendo que o grupo conseguiu sempre "dar a volta" nos momentos mais negativos.

"Sabemos o que temos de fazer para melhorar e isso precisa de tempo. Sabemos o porquê das coisas e estamos a trabalhar para dar um passo em frente e fazer crescer a equipa", admitiu o treinador português.

A futebolista Dolores Silva também marcou presença na sala de imprensa para abordar o confronto com a Bélgica, afirmando que Portugal quer aproveitar o facto de jogar em casa para "dar uma resposta" ao desaire sofrido no Estádio de Wembley.

"Assumimos a responsabilidade por aquilo que foi o último jogo. Não correu bem e não é assim que queremos representar Portugal, mas faz parte. Agora é pensar já no jogo de terça-feira, que preparámos da melhor forma possível", notou a jogadora do Sporting de Braga.

A seleção nacional recebe na terça-feira a Bélgica (à qual ganhou por 1-0, em fevereiro, em Heverlee), em jogo com início às 18h00, no estádio do Marítimo, no Funchal, da sexta e última jornada do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, sob arbitragem da sueca Tess Olofsson.

Portugal, que ocupa o terceiro lugar do Grupo A3, com quatro pontos, e Bélgica, quarta e última colocada, com três, medem forças num embate que vai decidir quem segue para um play-off de manutenção com um dos segundos colocados da Liga B, ao passo que o último classificado é despromovido de escalão.

A Espanha, que goleou na sexta-feira as belgas, por 5-1, lidera o grupo, com 12 pontos, à frente da Inglaterra, segunda posicionada, com 10. Apenas o primeiro classificado se qualifica para a Final Four, enquanto o segundo garante a permanência na Liga A.