Munique ainda "cheira" a Champions e ignora Liga das Nações

A importância que o selecionador Julian Nagelsmann confere à Liga das Nações é bem maior do que o mediatismo da meia-final desta quarta-feira entre Alemanha e Portugal, em Munique. Não só a imprensa alemã dá pouca relevância ao tema, como a própria capital da Baviera parece ignorar que, em jogo, vai estar a presença da "Mannschaft" numa final europeia. Em boa verdade, a bela Munique ainda não teve tempo para se desmaquilhar da final da Liga dos Campeões, ganha pelo PSG sobre o Inter de Milão, no passado sábado. Bem diferente tem sido a imagem que Nagelsmann tem transmitido desde que a seleção germânica se concentrou, na tarde da passada sexta-feira, na cidade de Herzogenaurach. O selecionador germânico quer conquistar a Liga das Nações, pelo título em si – por pouco relevante que possa parecer – mas sobretudo pela importância de que a conquista se pode revestir, a um ano do Campeonato do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Neste capítulo, Nagelsmann diverge, e muito, do seu compatriota Jurgen Klopp, que em tempos classificou a Liga das Nações como a competição "mais inútil do mundo". O título da Liga das Nações não se equipara a um Europeu e muito menos a um mundial, mas não deixa de conferir estatuto e alimentar o ego de quem ganha. É colocar os olhos na Espanha, que venceu esta mesma prova um ano antes de sagrar campeã da Europa.

Germânicos concentrados em Herzogenaurach Alemanha e Portugal vão lutar, na quarta-feira, por um lugar na final da Liga das Nações. Quem vencer a meia-final já não sai de Munique, onde, no domingo, terá por adversário o vencedor do jogo entre França e Espanha, agendado para quinta-feira, em Estugarda. Os germânicos chegam a esta meia-final com mais tempo de estágio do que a seleção portuguesa, que apenas se reuniu no domingo, na Cidade do Futebol, ainda sem os recentes campeões europeus pelo PSG – Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.

Já a “Mannschaft” concentrou-se na passada sexta-feira em Herzogenaurach, cidade onde nasceram duas conhecidas marcas de artigos de desporto, situada cerca de 200km a norte de Munique. A modernidade e excelência do complexo de treinos que acolhe a seleção alemã rivaliza com a beleza medieval da pequena cidade, que dista poucos quilómetros de Nuremberga. Herzogenaurach foi quartel-general da seleção alemã no Euro 2024. Depois disso, os germânicos já voltaram a utilizar o mesmo local em duas concentrações. Voltam a fazê-lo agora, antes de receberem a seleção portuguesa, para a Liga das Nações. De Portugal, são poucas as referências na imprensa desportiva germânica, que nos últimos dias se entreteve a alimentar a novela do “fica ou sai” entre Marc-André Ter Stegen e o Barcelona, que o guarda-redes tentou aplacar, afirmando que na próxima época continuará na Catalunha. Alvo de elogios tem sido Joshua Kimmich, que frente a Portugal cumprirá o seu 100.º jogo pela seleção A da Alemanha. Nada que se compare aos 220 de Cristiano Ronaldo, mas um motivo de grande orgulho, como o próprio Kimmich reconheceu na antevisão do desafio frente à seleção das quinas.