"Neste momento, Portugal é sempre favorito". Veja a Tertúlia Bola Branca

A Tertúlia Bola Branca voltou a reunir-se para antecipar a participação de Portugal na final four da Liga das Nações e para olhar para o magnífico triunfo do PSG na Champions. Do estúdio, com Rui Miguel Tovar e o convidado Hélder Cristóvão, fomos até Munique, onde está Luís Aresta, o editor de desporto da Renascença. Este programa foi moderado pelo jornalista Hugo Tavares da Silva.