Nuno Tavares é o preterido na seleção nacional para a "final four" da Liga das Nações

O lateral Nuno Tavares está fora da "final four" da Liga das Nações, segundo a lista enviada pela Federação Portuguesa de Futebol à UEFA.

Roberto Martínez convocou inicialmente 27 jogadores, mas já sabia que poderia levar apenas 26 para a Alemanha para disputar os últimos dois jogos da competição. O riscado acaba por ser Nuno Tavares, que se estreou pela seleção já esta temporada.

Assim sendo, a seleção passa a ter apenas três laterais na convocatória: Diogo Dalot, Nélson Semedo e o campeão europeu Nuno Mendes.

A UEFA aumentou a lista de convocatória de 23 para 26 jogadores devido à proximidade com o Campeonato do Mundo de Clubes.

Portugal vai disputar a meia-final da "final four" na quarta-feira contra a Alemanha, em Munique. Na outra semifinal, França e Espanha jogam no dia seguinte. A final está marcada para a Allianz Arena no domingo.

A caminhada

Portugal chegou a esta fase final da Liga das Nações depois de conquistar o Grupo 1, à frente de Croácia, Escócia e Polónia.

A seguir, nos quartos de final, seguiu-se um duelo a duas mãos contra a Dinamarca, contra quem os portugueses perderam no primeiro jogo, por 0-1, e venceram no segundo, por 5-2.

A seleção portuguesa foi a primeira vitoriosa da competição, em 2019. Na final four, Portugal bateu a Suíça e, na final, os Países Baixos, com um golo de Gonçalo Guedes. A seleção era então treinada por Fernando Santos e o 11 titular nesse derradeiro jogo contou com Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Dias, José Fonte, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, William Carvalho, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

As duas edições seguintes foram conquistadas por França e Espanha, em 2021 e 2023.