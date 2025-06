Portugal continua a preparar "final four" da Liga das Nações com os novos campeões europeus

Portugal continua, esta segunda-feira, a preparar o jogo de quarta-feira com a Alemanha, da 'final four' da Liga das Nações, com novo treino na Cidade do Futebol, em que é esperada a presença dos quatro novos campeões europeus.

No domingo, no arranque dos trabalhos, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos foram os únicos a falhar a concentração no complexo localizado em Oeiras, como era já esperado, após conquistarem no sábado a Liga dos Campeões ao serviço do Paris Saint-Germain.

A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 18:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, também na Cidade do Futebol, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O selecionador Roberto Martínez convocou 27 jogadores, mas só 26 podem seguir viagem para solo germânico, onde a seleção nacional defronta na quarta-feira a Alemanha, em Munique.

Caso vença os germânicos, Portugal vai disputar a final em 08 de junho, também na Allianz Arena, diante de França ou Espanha, que jogam a outra meia-final.

Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição do terceiro lugar, que será também no dia 08, mas em Estugarda.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.