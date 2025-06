16-1 em três jogos. Seleção feminina volta a perder e desce à segunda divisão europeia

Até que a árbitra da partida descortinou uma rasteira de Carolina Correia a Jarne Teulings e, na cobrança, Tessa Wullaert ampliou a vantagem da Bélgica. Cinco minutos depois, a sentença, com um grande golo: Wullaert rematou do meio da rua e surpreendeu Patrícia Morais, para o 3-0.

No entanto, aos 36 minutos, e contra a corrente do jogo, Hannah Eurlings colocou a bola na área e a capitã Justine Vanhaevermaet aproveitou o caos da defesa portuguesa para fazer o 1-0, com toda a tranquilidade. Regressavam os fantasmas das goleadas das duas partidas anteriores.

Obrigada a empatar ou vencer, no Estádio dos Barreiros, para ir ao play-off e manter viva a hipótese de se manter na Liga A, a equipa das quinas entrou melhor do que nos últimos dois jogos — sofrera nos primeiros minutos frente a Espanha e Inglaterra — e ameaçou o golo.

É madeirense, joga no meio-campo, é a número 13 do(...)

Vão 16-1 nos últimos três jogos, para Portugal: 7-1 com a Espanha, 6-0 com a Inglaterra e estes 3-0 com a Bélgica. Francisco Neto mudou o onze, mudou o sistema, mas Portugal voltou a sair vergado. E desta vez, contra uma equipa "do mesmo campeonato", o castigo foi a descida de divisão.

Algo que complica, desde já, o acesso ao Mundial 2027, no Brasil, pela sinergia entre esta prova e a qualificação europeia. Portugal desce de divisão, mas vai para a Liga B da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo. Se, aí, ficar em primeiro no seu grupo, conquistará o regresso à primeira divisão da Liga das Nações. Trocas e baldrocas que pode perceber melhor com este explicador da Renascença.

Portugal termina a Liga das Nações no último lugar do grupo 3, com quatro pontos, a dois da Bélgica, terceira classificada e que vai disputar o play-off de manutenção. No topo, a Espanha, que esta terça-feira venceu a Inglaterra, por 2-1, com reviravolta, fica em primeiro e vai à Final Four. Também se apuraram Alemanha (grupo 1), França (2) e Suécia (4).