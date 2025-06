Bruno Fernandes confirma nega ao Al Hilal. "Quero manter-me no mais alto nível"

Bruno Fernandes confirma que teve uma proposta aliciante do Al Hilal, mas que decidiu ficar no Manchester United, por pretender continuar entre a elite do futebol mundial e a lutar pelos troféus mais importantes.

Em conferência de imprensa da seleção nacional, esta terça-feira, na Alemanha, o médio português, de 30 anos, aborda, pelo que pretende que seja a primeira e última vez, as notícias de que poderia ter-se juntado a Ruben Neves e João Cancelo no vice-campeão da Arábia Saudita.

"Houve essa possibilidade. (...) Falei com Ruben Amorim, que durante todo esse período me chateou bastante para que não fosse. Falei com o Manchester United, que disse que não estariam dispostos a vender-me. Que seria somente se eu quisesse sair, mas não era uma questão financeira. (...) Foi uma proposta muito aliciante. Depois, tive de tomar a decisão. (...) Seria uma mudança fácil, até a nível familiar. Mas quero manter-me no mais alto nível, a jogar as grandes competições, porque ainda me sinto capaz disso. Quero continuar a ser feliz a fazer aquilo de que mais gosto. (...) Estou muito feliz com a minha decisão", afirma.

Revelações de Bruno Fernandes, na antevisão do confronto entre Portugal e Alemanha, a contar para as meias-finais da Liga das Nações. Encontro marcado para quarta-feira, às 20h00, com relato na Renascença, diretamente de Munique, e acompanhamento em rr.pt.

Portugal só venceu Alemanha três vezes e todas com "atos heroicos"

A equipa preparou-se muito bem. O que está no passado está no passado, queremos criar uma história nova e começa or ganhar este jogo para chegarmos à final. Sabemos que temos pela frente uma das melhores seleções do mundo, nós também o somos. Temos muitos jogadores com capacidade para ter um desses ato heroicos, por isso acredito que se houver um momento de inspiração de um ou outro jogador, podem e temos jogadores capazes de nos fazer ganhar este jogo. Mas como equipa estamos cientes do que será necessário para ganhar.

Possibilidade de rumar ao Al Hilal

Vou responder e pedia por favor que não me perguntassem mais sobre esse assunto. Houve essa possibilidade, o presidente do Al Hilal ligou-me há um mês a perguntar-me sobre a possibilidade de eu me transferir para lá. Houve um tempo de espera da minha parte para pensar no futuro. Sempre disse que se o Manchester United achasse que era hora de seguir em frente, estaria disposto a fazê-lo. Falei com o mister Ruben Amorim, que durante todo esse período me chateou bastante para que não fosse. Falei com o clube, que disse que não estariam dispostos a vender-me. Que seria somente se eu quisesse sair, mas que não era uma questão financeira. Foi uma proposta muito aliciante. Depois, tive de tomar a decisão. Falei com a minha mulher, a única pergunta que a minha mulher fez foi o que é que eu queria para o meu futuro, quais seriam os meus objetivos profissionais e aquilo que eu queria fazer na minha carreira. Nunca, em algum momento, ela disse que sim ou que não ou que seria a decisão dela. Sempre me apoiou bastante nas minhas decisões e que meteu a minha profissão à frente de qualquer outra coisa. Seria uma mudança fácil, até a nível familiar. Tinha lá o Ruben Neves e o João Cancelo, os meus filhos estão habituados a brincar com os deles em espaço seleção, são duas pessoas com quem tenho uma grande amizade. Mas simplesmente quero manter-me no mais alto nível, a jogar as grandes competições, porque ainda me sinto capaz disso. Quero continuar a ser feliz a fazer aquilo de que mais gosto. Sou muito apaixonado pelo desporto, é a minha maneira de ver o futebol, a minha vida e o futuro, e estou muito feliz com a minha decisão.

Portugueses do PSG em condições depois dos festejos da Champions?

Independentemente das cervejas que tenham bebido ou não, são jogadores com grande qualidade e ambição. Estão com mais motivação que nunca, acabam de vir do maior momento das carreiras deles. Não podia estar mais feliz por eles. São miúdos excecionais, com humildade incrível e que trabalham imenso. Que têm uma qualidade muito acima da média, todos eles. Do nosso lado, esperemos que a energia positiva e tudo o que de bom fizeram esta época, possam trazer e voltar a fazer aqui. Estão mais que preparados para isso, não temos dúvidas nenhumas de que o farão. Tenho a certeza que a Alemanha está mais preocupada porque são jogadores de grande qualidade e de grande calibre, que podem fazer a diferença durante o jogo.

Quão importante é a Liga das Nações?

Há umas competições mais importantes que outras. O Mundial é o mais importante, porque engloba o mundo, o Europeu é a segunda, porque é europeu. Um troféu é um troféu, independentemente do nome. É um troféu pela seleção, com a sua importância. Eu prefiro jogar a Final Four da Liga das Nações do que jogar dois amigáveis no final da época, a competitividade é maior. A oportunidade de representar uma seleção e de poder estar num momento de decisão, e de poder levantar um troféu, é sempre vista de boa maneira. Em 2019 sentimos isso, foi jogada em nossa casa, foi sentida. Falámos entre o grupo que foi a primeira vez que jogámos e ganhámos uma competição e festejámos no norte de Portugal, foi muito sentido pelas pessoas do Norte pelo facto de pela primeira vez poderem festejar com a seleção nacional. Para nós, tem a sua importância. Não vou dizer que é mais importante que um Mundial ou um Europeu, porque não é, mas tem importância, porque se não, não estaríamos aqui, não traríamos os melhores e não estaríamos focados em fazer o melhor para chegar à final.

Geração de 2019 vs. 2025

Há sempre diferenças. Com cada geração, mudam as rotinas e as qualidades e valências que temos na seleção. A de 2019 era uma seleção algo diferente da que temos hoje em dia. Mas como sempre dissemos, as seleções boas são aquelas que ganham e nós queremos fazer parte desse lote e mais uma vez ganhar uma competição por Portugal. Seja a primeira, a segunda ou a terceira, é sempre um motivo de orgulho. Todos nós estamos focados em tentar repetir o feito de 2019. É a única coisa que nos passa pela cabeça.

Calendário desgastante

O desgaste está lá, já muitos de nós referimos o problema que existe. Não somos donos da solução, mas tentamos ser parte dela. O que mais queremos é dar espetáculo às pessoas, estar na nossa melhor condição física, para poder fazer com que toda a gente que paga bilhete para vir ao estádio possa usufruir de um grande espetáculo e de um grande dia de futebol. São épocas desgastantes, mas ao mesmo tempo é mais fácil lutar para ganhar que para estar numa situação mais difícil. Agora, tivemos uma semana para refrescar a cabeça e descansar um bocado, e agora temos uma curta semana para dar o melhor de nós, para podermos ganhar esta competição. Depois, teremos as nossas merecidas férias. Nem todos, porque há quem vá ao Mundial de Clubes. Vai ao encontro do que acabei de dizer, temos de estar na nossa melhor condição e tem de existir o descanso suficiente para que todos os jogadores possam ter a capacidade física e psicológica para dar o melhor espetáculo a quem assiste ao futebol.