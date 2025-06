Martínez contou com os 26 jogadores no treino antes da viagem para a Alemanha

O selecionador Roberto Martínez contou esta terça-feira com todos os 26 futebolistas da seleção portuguesa no último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, a anteceder a viagem até à Alemanha, para a Liga das Nações. Depois de, na véspera, o quarteto dos franceses do Paris Saint-Germain ter estado a fazer trabalho mais individualizado, somente dois dias após a conquista da Liga dos Campeões, integraram a 100% o grupo de trabalho da turma das 'quinas'. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Já o lateral esquerdo Nuno Tavares, que foi preterido da lista final para a 'final four' da Liga das Nações, mas ainda está integrado na concentração, prosseguiu o trabalho de ginásio, mas não ruma à Alemanha, salvo algum contratempo de última hora. Durante os primeiros 15 minutos do treino matinal, abertos à comunicação social, os três guarda-redes ficaram a fazer trabalho específico junto de uma das balizas e os 23 futebolistas de campo realizaram os habituais exercícios com e sem bola. Às 14h30, a comitiva lusa viaja até Munique e, às 19h00 (20h00 locais), Martínez e, à partida, caso não haja algum contratempo, o médio Bruno Fernandes irão fazer a antevisão do duelo com a Alemanha na Allianz Arena, palco do jogo de quarta-feira, que está aprazado para a mesma hora.