Nagelsmann espera que Vitinha tenha "bebido umas cervejas" e esteja "cansado" na meia-final

Julian Nagelsmann desvaloriza o historial que a Alemanha tem frente a Portugal e assume que ter um Vitinha “cansado” após muita cerveja pode ser uma vantagem no duelo das meias-finais da Liga das Nações.

“O facto de Portugal atuar com três jogadores do Paris Saint-Germain pode ser uma vantagem ou desvantagem. A Liga dos Campeões foi há poucos dias e de certeza que, com os festejos, devem ter bebido uma cerveja ou duas aqui em Munique”, brinca o selecionador alemão, esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Nagelsmann refere-se, além de Vitinha, a Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos, que, no sábado, conquistaram a Champions com o PSG, precisamente em Munique, onde fizeram a festa do título.

“Vitinha e João Neves fazem uma dupla muito forte a meio-campo. O Vitinha está mesmo em grande forma e fez uma grande temporada. Foi dos jogadores que mais correram na final da Liga dos Campeões. Talvez, amanhã [quarta-feira], apareça algo cansado”, refere o técnico.

Antigo treinador de Bayern Munique e Leipzig, Nagelsmann reconhece que a Alemanha tem um historial bem positivo frente a Portugal (vem de cinco vitórias seguidas em fases finais), mas lembrou que as estatísticas não garantem triunfos: "Podemos ter vencido muitas vezes e isso não nos ajuda. Temos é de ganhar, nem que seja por um golo."

Veterano "perigoso" e jovem ambicioso

Julian Nagelsmann, de 37 anos, é mais novo que o capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, de 40. O selecionador alemão confessa que o avançado, "apesar da idade, ainda é muito perigoso dentro da área".

“Tem sempre grande influência. Espero que não tenha essa influência. Já não tem a mesma velocidade no jogo exterior, é verdade, mas tem ainda tem grande facilidade em fazer golos”, assinala o técnico.

No comando da "Mannschaft" desde 2023, Nagelsmann assume o objetivo de conquistar a Liga das Nações, depois da desilusão da eliminação nos quartos de final do Euro 2024. Para isso, primeiro, tem de vencer uma equipa “muito forte” quando tem o controlo da bola.

“Portugal tem um estilo de jogo parecido com o nosso. É difícil perceber o que vão fazer quando têm bola. Temos de pressionar bem, mas sobretudo de forma inteligente. Sabemos que deixam muitas vezes demasiado espaço atrás e temos de aproveitar. O que nós queremos é ser a melhor equipa desta prova e temos de mostrar isso já amanhã”, conclui.

Portugal e Alemanha defrontam-se nas meias-finais da Liga das Nações. Jogo marcado para quarta-feira, às 20h00, com relato na Renascença, diretamente da Allianz Arena, em Munique, e acompanhamento em rr.pt.