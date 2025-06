Francisco Conceição já sabe o que o pai lhe vai dizer. "Podia ter feito pelo menos mais um"

Faltou pelo menos mais um. Assim admite Francisco Conceição, entre sorrisos, depois de ter aberto caminho à reviravolta (2-1) de Portugal sobre a Alemanha, que valeu a passagem à final da Liga das Nações.

Três golos de Sérgio Conceição à Alemanha em 2000, um de Francisco em 2025. Ambos decisivos para as duas únicas vitórias da seleção portuguesa frente à "Mannschaft", no século 20. Em declarações à RTP3, no final da partida, o extremo da Juventus admite que vai falar com o pai.

"[Vai dizer que] faltaram dois golos. Podia ter feito pelo menos mais um", confessa Chico, entre sorrisos, depois de um jogo em que entrou para ser decisivo: "A nossa seleção não são só os 11 jogadores que começam, temos um lote de jogadores com muita qualidade e isso ficou provado."



Portugal está na final da Liga das Nações, que se realizará em Munique, no domingo, às 20h00. A seleção nacional fica à espera de Espanha ou França, que se defrontam na quinta-feira, às 20h00, em Estugarda.



Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O golo do empate

Foi um momento de inspiração, fiz o que me surgiu no momento. Foi um grande golo, mas estou mais feliz porque consegui ajudar a equipa a passar à final.

Entrou para ser decisivo

A nossa seleção não são só os 11 jogadores que começam, temos um lote de jogadores com muita qualidade e isso ficou provado hoje. Os que jogaram, os que entraram, todos têm muita qualidade e foi isso que tentámos fazer, quem veio do banco: foi ajudar a equipa. Conseguimos. Estamos muito felizes, mas não ganhámos nada. Foi só uma passagem à final, que é importante para atingirmos o nosso objetivo.

Ter um Conceição é sinal de vitória sobre a Alemanha?

Não sei. Sei que hoje, consegui ajudar a seleção da melhor forma e quero continuar assim. A poder jogar, a poder ter minutos, a ajudar. É para isso que estamos todos aqui.

Já falou com o pai, Sérgio Conceição?

Ainda não, mas vou falar. [Vai dizer que] faltaram dois golos, sim. Podia ter feito pelo menos mais um.