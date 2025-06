Martínez: "Tens de fazer muitas coisas bem para jogar olhos nos olhos com a Alemanha"

Roberto Martínez enaltece a forma como Portugal jogou olhos nos olhos com a Alemanha e teve capacidade de dar a volta ao resultado, depois de um golo inaugural que considera ter sido injusto e duvidoso.

Em declarações à RTP3, no final da vitória por 2-1 sobre a Alemanha, que valeu a Portugal o apuramento para a final da Liga das Nações, o selecionador nacional salienta que, por agora, é preciso "desfrutar da vitória", apenas a terceira sobre os alemães em jogos oficiais.

"Há muitas coisas que tens de fazer bem se quiseres jogar olhos nos olhos contra a Alemanha, fora de casa.

Portugal está na final da Liga das Nações, que se realizará em Munique, no domingo, às 20h00. A seleção nacional fica à espera de Espanha ou França, que se defrontam na quinta-feira, às 20h00, em Estugarda.



Alterações no onze e na segunda parte. Fazia tudo parte do plano?

Acho que precisamos desfrutar da vitória. Estamos a falar de coisas que não são importantes. O importante é o espírito que mostrámos, é a primeira vez em 25 anos que ganhamos na Alemanha. Porque é muito difícil. Taticamente, estivemos excecionais. O compromisso ajuda. E depois, acho que, à frente da baliza, melhorámos muito na segunda parte. Era o que precisávamos na primeira parte. Mostrámos hoje que trabalhamos muitas diferentes variantes táticas. E utilizamos isso e precisamos de utilizar isso. Começar com um onze, terminar com outro. Mas o importante é o espírito que a equipa tem. E foi uma vitória da equipa. Os aspetos táticos são aspetos que tivemos que trabalhar. Adaptámo-nos bem ao que a Alemanha estava a dar.

Alguma vez Portugal perdeu o controlo do jogo?

Não, não. Há muitas coisas que tens de fazer bem se quiseres jogar olhos nos olhos contra a Alemanha, fora de casa. E estávamos a fazer isso durante a primeira parte, mas podíamos melhorar o aspeto de ter mais posse, de ter um maior controlo de bola, porque o espaço estava onde esperávamos e não procurámos da melhor forma. O importante é que a equipa é competitiva. Sofremos um golo que não merecíamos. Ainda agora, não percebo por que não é fora de jogo, por que não é falta. Mas a reação é ainda melhor. E é isso o importante. A variação tática faz parte. Na seleção, precisamos de flexibilidade tática para utilizar o talento individual dos jogadores. Mas hoje, não é importante a flexibilidade tática. É o que fizemos, o espírito e a personalidade de jogar como jogámos, olhos nos olhos, contra a Alemanha, fora de casa.

Boas exibições com França e Alemanha. A equipa gosta destes jogos?

Gostamos de ganhar. Todos os jogos são diferentes. Há uns adversários que ficam muito fechados, há outros que é mais o aspeto de personalidade: jogar contra a França, jogar contra a Alemanha, é uma questão de qualidade, de história do balneário. E hoje mostrámos isso. O Mundial está a 12 meses e nós precisamos de utilizar todos estes jogos para preparar a equipa o melhor possível. E hoje foi importante.