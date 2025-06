"Não faz sentido nenhum" Martínez jogar o futuro na Liga das Nações: Humberto Coelho e o ABC do futebol

Que a contestação em torno do selecionador tem subido de tom parece inegável. Roberto Martínez pode estar sob (maior) pressão nesta Liga das Nações. O jornal "Record" dá conta na primeira página desta quarta-feira que o técnico joga o futuro à frente da equipa das quinas na Alemanha. Em conversa com Bola Branca , Humberto Coelho não podia estar mais desalinhado.

"No futebol já se sabe como são as coisas: ganhar é sempre o mais importante. Temos de fazer tudo para ganhar e, se for assim, tudo corre normalmente. Mas, como digo, no futebol nunca sabemos como será o dia de amanhã", admite.

Certo é que Portugal quer reconquistar a Liga das Nações, mas precisa de lutar contra o histórico (muito) negativo frente aos alemães. São cinco derrotas consecutivas em Euros e Mundiais e apenas uma vitória em solo germânico, em 1983.

O último triunfo frente à Mannschaft aconteceu há quase 25 anos, na derradeira jornada da fase de grupos do Euro 2000, precisamente com Humberto Coelho como selecionador: um redondo 3-0 em Roterdão com o histórico hattrick de Sérgio Conceição. Caminho de vitória que pode, para Humberto Coelho, finalmente, voltar frente aos alemães.