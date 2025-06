Portugal vence Alemanha e está na final da Liga das Nações

RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO

Portugal está na final da Liga das Nações, depois de operar a reviravolta sobre a Alemanha, em Munique, por 2-1, esta quarta-feira.

Depois de uma primeira parte equilibrada, a seleção nacional, que surgiu com novidades no onze, partiu para uma exibição de qualidade. Ainda assim, foi a Alemanha que golpeou primeiro, contra a corrente do jogo.

Joshua Kimmich colocou a bola sobre a defesa portuguesa, de forma primorosa. Nick Woltemade, em posição irregular, bloqueou Rúben Dias e abriu espaço para a desmarcação de Florian Wirtz, que, sozinho, cabeceou para o 1-0 O árbitro ainda foi analisar o lance ao monitor, após muita insistência dos jogadores portugueses para que fosse ao videoárbitro, mas manteve a decisão inicial de validar o golo.

Roberto Martínez foi rápido a responder e lançou em campo Nelson Semedo, Vitinha e Francisco Conceição. E foi o extremo da Juventus que, aos 63 minutos, dançou da direita para a o meio, em velocidade, deixando Robin Gosens "nas covas", e tirou as medidas à baliza, antes de desferir um pontapé potente e colocadíssimo, que fugiu à luva de Marc-André Ter Stegen, para o golo do empate. Um golaço do "espalha-brasas".

A concretização da cambalhota chegou cinco minutos depois. Nuno Mendes combinou com Bruno Fernandes cortou como uma faca por entre a defesa alemã, antes de cruzar para o segundo poste. Aí, surgiu, à ponta de lança, Cristiano Ronaldo, a fazer, a seu bel-prazer, o 137.º golo ao serviço da seleção nacional e a completar a reviravolta.

Portugal está na final da Liga das Nações, que se realizará em Munique, no domingo, às 20h00. A seleção nacional fica à espera de Espanha ou França, que se defrontam na quinta-feira, às 20h00, em Estugarda.