Proença: "Neste momento, Martínez está a fazer o seu trabalho com qualidade e ninguém pode pôr em causa"

Deixem o mister Roberto trabalhar. É assim que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, responde às dúvidas em torno de Martínez, sem esclarecer, no entanto, se o futuro do selecionador depende da prestação de Portugal na Liga das Nações.

Em declarações à RTP3, Proença defende que, como presidente da FPF, tem somente de dar condições a Roberto Martínez e simplificar o seu trabalho, cuja qualidade, diz, não pode ser colocada em questão.

"Neste momento, o mister Martínez está a fazer o seu trabalho, com esta qualidade, e portanto ninguém pode pôr isto em causa. Não há nada para comentar. Há um trabalho para ser praticado, as coisas já estão definidas, é este caminho que vamos seguir. Nós, enquanto dirigentes, pura e simplesmente somos os simplificadores deste trabalho e temos de, no recato, na tranquilidade, dar condições para que todos os portugueses possam estar satisfeitos", sublinha, após a vitória (2-1) sobre a Alemanha, que garantiu o apuramento para a final da Liga das Nações.

"O presente está garantido, o futuro também", diz Proença, em referência ao facto de os sub-17 se terem sagrado campeões europeus.

Portugal está na final da Liga das Nações, que se realizará em Munique, no domingo, às 20h00. A seleção nacional fica à espera de Espanha ou França, que se defrontam na quinta-feira, às 20h00, em Estugarda.



Boa resposta da seleção nacional?

Eu diria que isto é a resposta do talento português. Em duas semanas, vamos disputar duas finais, e é verdadeiramente a afirmação do futebol português, aquilo que tem sido feito pelos clubes, aquilo que é feito pelo movimento associativo, aquilo que é feito por todos, por esta comunidade do futebol, que é fortíssima. Os rapazes estão de parabéns, esta equipa técnica, que, no silêncio vamos dando as respostas que temos de dar. Hoje o povo português vai saborear esta vitória. Vamos estar numa final que já começa a ser uma normalidade destes meninos e destes graúdos, que fazem os portugueses todos felizes. Temos de estar todos muito satisfeitos, com a nossa descrição, com o nosso silêncio. É isto o futebol português. Grande qualidade, grande nível, hoje uma afirmação do presente e do futuro. Ainda há uma semana fomos campeões da Europa de sub-17. O presente está garantido, o futuro também. O futebol português continua a fazer um grande trabalho e temos de estar todos muitíssimo satisfeitos.

Roberto Martínez fica ou sai? Em que ponto ficamos?

Não estamos em ponto nenhum. O mister Roberto Martínez está a fazer o seu trabalho, na descrição, na tranquilidade. O grupo hoje dá esta resposta, jogar aqui em Munique, na Alemanha, e uma vitória absolutamente extraordinária. Não há resposta nenhuma a dar, é o trabalho.

Continuidade de Martínez não está dependente da Liga das Nações?

Neste momento o mister Martínez está a fazer o seu trabalho, com esta qualidade, e portanto ninguém pode pôr isto em causa. Nem se tem de comentar, não há nada para comentar. Há um trabalho para ser praticado, as coisas já estão definidas, é este caminho que vamos seguir, com esta tranquilidade, com este nível de jogadores e com estas alegrias para todos os portugueses, que é isto que estes jogadores sabem dar. Nós, enquanto dirigentes, pura e simplesmente somos os simplificadores deste trabalho e temos de, no recato, na tranquilidade, dar condições para que todos os portugueses possam estar satisfeitos, como hoje estão. No domingo, cá estaremos, com a nossa motivação e com a vontade de fazer cada vez melhor.

Tem preferência entre Espanha ou França?

Não. Que os rapazes estejam bem, que estejam preparados, motivados. É realmente uma geração de ouro, que merece respeito, que muitas vezes parece que não existe. São jogadores de grande qualidade e de grande classe, que hoje estão neste presente, mas também já com o futuro garantido destas novas gerações que aparecerão. Portugal faz um trabalho absolutamente extraordinário, parabéns aos clubes, eles sim, os grandes responsáveis por este trabalho que é feito.