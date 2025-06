“Trocar a equipa técnica parece-me desajustado”: Nuno Cristóvão defende Francisco Neto

“Convém não esquecer que foi com a liderança do Francisco Neto que Portugal passou de uma posição muito baixa no ranking da FIFA para estar à porta do top-20 mundial. Agora, momento a momento, tem de ser avaliado conforme os objetivos definidos pela FPF, se são alcançados ou não e ver qual é a melhor solução. Neste momento, estar a trocar a equipa técnica parece-me desajustado e não sei se traria algum benefício”, diz, em entrevista a Bola Branca.

A menos de um mês do início do europeu, a seleção portuguesa atravessa o pior momento da história recente. Na Suíça, as navegadoras voltam a encontrar no grupo B as equipas de Espanha e Bélgica, a quem se junta a Itália.

“Não é a primeira vez que a seleção tem resultados negativos e conseguiu sempre superar a situação. É inegável que a moral da equipa não está em cima, mas quero acredita que todos vão querer dar a volta por cima”, assegura Nuno Cristóvão, nestas declarações à Renascença.