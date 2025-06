Vem aí o Portugal-Alemanha: é isto que tem de saber sobre o jogo que dá o acesso à final

Portugal procura esta quarta-feira chegar pela segunda vez na sua história à final da Liga das Nações de futebol, mas, para isso, terá de ultrapassar nas meias-finais a Alemanha, que atua em casa, em Munique, no Allianz Arena.

Vencedor da prova em 2019, na 'final four' que decorreu no Porto, a seleção portuguesa está de regresso à fase decisiva da competição e joga o acesso à final com os germânicos, um rival de má memória.

A equipa das 'quinas' perdeu os últimos cinco duelos com a 'Mannschaft', sempre em fases finais, o último precisamente em Munique, na fase de grupos do Euro2020, por 4-2.

A última vitória lusa aconteceu há 25 anos, na fase de grupos do Euro2000, por 3-0, em Roterdão, nos Países Baixos, com um 'hat-trick' de Sérgio Conceição.

Apenas uma vez Portugal na sua história saiu vitorioso da Alemanha. Foi em 1985, em Estugarda, com um triunfo por 1-0, que valeu o apuramento para a fase final do Mundial1986, com um golo de Carlos Manuel.

No passado, a Allianz Arena também foi palco de uma das maiores desilusões do futebol português, quando, em 2006, a seleção nacional falhou o acesso àquela que seria a sua primeira final de um Campeonato do Mundo, ao cair perante a França (1-0).

O Alemanha-Portugal está agendado para as 20:00 (21:00 locais) e terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic.