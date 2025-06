Champions e, quem sabe, Liga das Nações. João Neves está a viver "uma das melhores semanas" da sua vida

O médio João Neves confessou, esta sexta-feira, estar a viver uma das melhores semanas da sua vida, depois de conquistar a Liga dos Campeões de futebol e garantir a final da Liga das Nações, querendo terminar com um triunfo.

"É uma das melhores semanas da minha vida em termos desportivos. Há pouco tempo para descansar e parar para pensar. A festa depois da 'Champions' foi muito bem aproveitada e agora vim para a seleção. É sempre bom voltar a casa. Mas, já estou focado no próximo objetivo", afirmou João Neves.

O médio de 20 anos, que falava em conferência de imprensa num dos centros de estágios do Bayern, no norte de Munique, venceu no sábado a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain e, na quarta-feira, foi titular no triunfo de Portugal sobre a Alemanha (2-1), que deu a passagem à final da Liga das Nações.

Nessa partida, Neves foi titular, mas apareceu adaptado ao lugar de lateral-direito.

"Desde que jogue, está tudo bem. Sempre fui um jogador que se adapta bem às condições e cabe ao selecionador escolher. Creio que me coloca ali por uma questão tática e eu só tenho de dar o melhor de mim", referiu.

Sobre o adversário da final, o jogador formado no Benfica lembrou que a Espanha não é imbatível e que todas as equipas têm pontos fracos.

"Ainda não falámos muito do que podemos fazer contra a Espanha, creio que vamos falar sobre isso nos próximos dias. É uma equipa muito forte e com muito potencial, mas nós vamos aproveitar os nossos pontos fortes", disse Neves, acrescentado que espera um jogo "difícil e equilibrado".

Caso Portugal conquiste o troféu, João Neves já excluiu dar um salto mortal nos festejos, algo que fez após a Liga dos Campeões e já se arrependeu.

"Não o devia ter feito. Ainda me doem as costas", revelou em tom de brincadeira.

O médio considerou que Vitinha é um possível candidato a vencer a Bola de Ouro, embora jogadores como Yamal e Dembelé também mereçam o galardão e assumiu o desejo de melhorar ainda mais como jogador nos próximos anos.

"Foi por isso que aceitei o projeto do PSG. Gosto de aprender. Seja a atacar, a defender, com bola ou sem bola. Com a ajuda dos meus treinadores e companheiros vou ser melhor jogador", concluiu.

Ainda hoje, às 17h00, Portugal vai treinar no mesmo complexo desportivo, normalmente utilizado pela equipa feminina do Bayern Munique, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

O Portugal-Espanha, a quarta final da história do futebol luso, está agendado para domingo, às 20:00 (21:00 locais), no Allianz Arena, em Munique, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.