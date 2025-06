"O foco é ganhar a final". Roberto Martínez aponta objetivo na Liga das Nações

Roberto Martínez não tem dúvidas que "o foco é ganhar a final" da Liga das Nações frente à Espanha. O selecionador de Portugal afirmou, este sábado, acreditar na possibilidade de vitória frente à Espanha num jogo "para mostrar a resiliência".

Questionado sobre a possibilidade de vencer o título frente à Espanha, Martínez não hesitou no objetivo: "Eu sou espanhol, mas isso é para em 10, 15 anos, é uma conversa com os netos, mas agora o foco é ganhar a final", sublinhou o técnico, apontando que esta será "a quarta final na história de Portugal", uma "responsabilidade" que obriga o grupo a "dar o nosso melhor".

Roberto Martínez considera que, se o desempenho da seleção "for o mesmo do que tivemos na meia-final, acredito muito no que podemos fazer".

"O adversário é grande, campeão da Europa e da Liga das Nações, mas não é um jogo para o aspeto técnico e tático, é para mostrar a resiliência que mostrámos contra a Alemanha. Estamos preparados para ganhar a final", sublinha o selecionador, revelando que "antes da meia-final tínhamos de ganhar confiança para jogar contra uma equipa que tinha muito bom número de jogos em casa e fazer isso em frente aos seus adeptos depois de 25 anos sem os vencer e de sofrer o primeiro golo". E remata: "Se amanhã usarmos a mesma entrega, luta e resiliência, estamos preparados para ganhar a final".

Sobre o onze inicial, Martínez mostrou discordar da noção de que Vitinha, Francisco Conceição e Nélson Semedo devem fazer parte do onze inicial, já que "o onze inicial teve um desempenho fantástico de controlar o jogo e os três jogadores que entraram depois dão aquilo que queríamos - chegar ao último terço".