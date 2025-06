Portugal termina preparação para a final com Ramos de volta e Proença a ver

A seleção nacional masculina finalizou a preparação para a final da Liga das Nações, diante da Espanha, sob o olhar atento do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, e reforçada pelo regresso de Gonçalo Ramos, que fora autorizado a ausentar-se.

O avançado do Paris Saint-Germain faltara ao treino de sexta-feira, com devida autorização, para viajar até Lisboa, para assistir ao nascimento do filho. Este sábado, contudo, já se apresentou às ordens de Roberto Martínez, que, assim, voltou a ter o grupo todo disponível.

Foi com a equipa na máxima força, e com frio e chuva à mistura, que decorreram os 15 minutos abertos à comunicação social, com três espectadores. Além de Proença, e a fazer-lhe companhia, assistiram ao treino Toni e Domingos Paciência, ambos antigos internacionais portugueses e, atualmente, membros da direção da FPF.

Portugal ultimou a preparação para a final da Liga dos Campeões, frente à Espanha, que se realiza no domingo, às 20h00, na Allianz Arena.

Encontro que pode proporcionar à equipa das quinas o terceiro troféu da história e que terá relato direto de Munique, por Luís Aresta, enviado especial da Renascença, e acompanhamento ao minuto em rr.pt.