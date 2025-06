Nuno Mendes eleito MVP da Final Four da Liga das Nações. "É só o começo"

Nuno Mendes foi eleito o melhor jogador da Final Four da Liga das Nações, que foi conquistada por Portugal, este domingo. O internacional português garante, contudo, que "é só o começo".

O lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain, de 22 anos, foi decisivo na meia-final contra a Alemanha e na final diante da Espanha. No primeiro jogo, fez uma assistência; no segundo, marcou um golo e assinou a jogada individual e o cruzamento que deram origem ao 2-2.

"É a semana mais especial e a melhor na minha carreira", disse Nuno Mendes, após a partida, em declarações à RTP3, em referência à conquista da Liga das Nações por Portugal e da Liga dos Campeões pelo PSG.

O primeiro título por Portugal, em concreto, "tem um significado especial".

"Tenho de agradecer muito aos meus colegas, é continuar a trabalhar, tenho muita coisa pela frente. É só o começo", afiançou.

Portugal conquistou a Liga das Nações, este domingo, ao vencer a Espanha na final. Depois de um empate a duas bolas nos 120 minutos, a equipa das quinas foi mais forte nas grandes penalidades (5-3).