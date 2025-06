Portugal desafia favoritismo espanhol

Que onze e que estratégia vai apresentar Portugal, este domingo, frente à Espanha, para reeditar 2019 e juntar ao seu palmarés a segunda Liga das Nações? Roberto Martinez garante que a seleção nacional não vai mudar forma de jogar pelo facto de ter pela frente a atual campeã da Europa, detentora da Liga das Nações e, acrescentaria eu, séria candidata a campeã do Mundo. Mas o selecionador nacional também advertiu que a equipa terá de estar compacta e comprometida quando tiver de defender, para depois poder explorar a possibilidade de visar a baliza espanhola. As palavras de Martinez são fáceis de entender: o mais comum dos adeptos do futebol, é capaz de detetar na seleção espanhola uma capacidade para ter e circular bola que não encontra paralelo em qualquer outra seleção na atualidade. Consegue fazê-lo com velocidade, intensidade e objetividade. Ao virtuosismo técnico de individualidades como Pedri e Lamine Yamal, o conjunto de Luís de La Fuente associa dinâmicas de jogo assentes na alternância entre os corredores laterais e o jogo interior. Fá-lo com enorme facilidade, adora ter a bola no pé ao ponto de revelar uma equipa impaciente no momento defensivo; na meia-final com a França foi possível observar a teia montada por duas ou três unidades junto do portador, na ânsia de rapidamente recuperar a bola, sabendo que a partir daí é possível chegar com arte e engenho a zonas de finalização (haverá aqui algo para Portugal explorar?).

Neste jogo gato e do rato, será importante Portugal contrariar a Espanha detendo a bola o maior tempo possível – Vitinha será aqui uma peça fundamental – e, quando a perder, estar preparado para os zigue-zagues ofensivos de Pedri González, para a verticalidade de Nico Williams e para tudo o que significa na seleção espanhola o talento Lamine Yamal; a pressão sobre o portador e as coberturas defensivas serão essenciais para travar o ímpeto e a capacidade dos espanhóis de visar a baliza de Diogo Costa. “El encantador” Cristiano, a quem já nada tira o sono Cristiano Ronaldo admite que já sente saudades de erguer um troféu. A última vez que o fez foi em 2021, após ter conquistado a Taça de Itália, ao serviço da Juventus. A imprensa espanhola ficou encantada com a forma como o capitão da seleção nacional e melhor marcador da história das seleções falou aos jornalistas na antevisão à final desta noite. Foi um Cristiano consciente da dura tarefa que Portugal terá pela frente, mas sempre de olhos na conquista. E respondeu a tudo: assumiu a defesa intransigente de Roberto Martinez; deixou claro que o duelo individual com Lamal Yamal é interessante mas não o mais importante; revelou que já tem como praticamente assumido que não irá ao Mundial de Clubes apesar de ter recebido vários convites; e também admitiu que será difícil (mas não impossível) ter Messi como companheiro de equipa, Messi de quem foi rival e com quem assegura manter uma relação de amizade (até revelou que nos preparativos para as galas da UEFA e da FIFA fazia de tradutor, porque o argentino não pesca nada de inglês…).

Cristiano respira saúde, física e mental. Está de bem com a vida porque fez por isso e jogos decisivos como o deste domingo já não lhe tiram o sono, como disse. Aos 40 anos é uma referência, nomeadamente para a geração 20 anos mais nova, que esta noite vai estar em campo na Arena de Munique. Este estado de espírito do capitão da seleção e o que, na meia-final, mostrou ainda ser capaz de fazer, são bons indicadores para a Final. Ao início da noite conheceremos os nomes dos 11 que vão a jogo, mas como ficou provado na meia-final com a Alemanha, Roberto Martinez joga pelo todo. Partilho da ideia do selecionador de que Portugal fez um jogo a tempo inteiro na meia-final, com uma primeira parte bem controlada e uma segunda em que foi capaz de operar a reviravolta no marcador, quando depois de um golo de legalidade duvidosa, recorreu à criatividade de Vitinha e de Francisco Conceição para romper as linhas alemãs. Martinez conta com todos e essa confiança transversal será muito útil para superar os espanhóis. De La Fuente com travões e marcha-atrás; Oyarzabal um “señor” De focado que está na sua equipa – sem derrotas nos 90 minutos há 27 meses -Luís de la Fuente quase se esquecia de falar sobre Portugal. Já ia de saída da sala de imprensa da Arena, quando recuou para reconhecer que a seleção portuguesa está recheada de grandes individualidades, mas que vale sobretudo pelo coletivo. Também reconheceu que a invencibilidade não é eterna e garantiu estar preparado para esse momento. Que bom seria para nós portugueses, colocar o selecionador espanhol à prova esta noite. Já o avançado Oyarzabal espera que Cristiano Ronaldo (pelo muto que já fez e continua a fazer) e Lamine Yamal (pelo tanto que faz e promete fazer) possam contribuir para uma grande final em que, disse, não existe favorito Espanha mais forte. Portugal com “reforços” Para mim há um favorito: a Espanha; por ser campeã da Europa, por ter conquistado a última Liga das Nações e, sobretudo, pela regularidade e solidez de processos que revela sob o comando de Luis de la Fuente.

Roberto Martínez no último treino antes da final da Liga das Nações. Foto: Miguel A. Lopes/EPA Cristiano Ronaldo no último treino antes da final da Liga das Nações. Foto: Miguel A. Lopes/EPA Cristiano Ronaldo no último treino antes da final da Liga das Nações. Foto: Anna Szilagyi/EPA Rafael Leão, Francisco Conceição e Bernardo Silva no último treino antes da final da Liga das Nações. Foto: Miguel A. Lopes/Lusa