Adepto morre durante a final da Liga das Nações entre Portugal e Espanha

Um adepto morreu, este domingo, durante a final da Liga das Nações entre Portugal e Espanha, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Durante a primeira parte do prolongamento, em torno do minuto 100, o adepto em causa — o seu género e nacionalidade não foram, até ver, revelados — caiu do terceiro para o segundo andar do estádio.

A proteção civil foi rápida a intervir, assim como os bombeiros e a polícia. Ainda assim, não foi suficiente para evitar a morte do adepto, que sucumbiu aos ferimentos.

No final da partida, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol transmitiu os seus sentimentos à família da vítima.

"O futebol é uma festa e fica a nota de pesar à família enlutada", disse Pedro Proença, em declarações à RTP3.

Também o selecionador português, Roberto Martínez, ofereceu as suas condolências, em conferência de imprensa: "É uma notícia muito triste."

Portugal conquistou a Liga das Nações, este domingo, ao vencer a Espanha na final. Depois de um empate a dois golos nos 120 minutos, a equipa das quinas foi mais forte nas grandes penalidades (5-3).