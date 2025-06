Martínez: "Há crítica boa e há crítica com agenda, mas o importante é ganhar a taça"

Roberto Martínez desvaloriza as críticas ao seu trabalho, em especial as que considera "maliciosas, com uma agenda", e responde com a conquista da Liga das Nações, frente à campeã da Europa, a Espanha.

Em conferência de imprensa, este domingo, a seguir à final, o selecionador nacional lembra que tem "muitos anos de treinador" e, por isso, já aprendeu a lidar com a crítica: "O ruído faz parte do futebol."

"Há vezes que a crítica é boa e saudável, e há vezes que a crítica é maliciosa e tem uma agenda. O orgulho de ganhar a taça para os nossos adeptos [supera isso]", salienta Roberto Martínez.

Portugal conquistou a Liga das Nações, este domingo, ao vencer a Espanha na final. Depois de um empate a dois golos nos 120 minutos, a equipa das quinas foi mais forte nas grandes penalidades (5-3).

Vitória da resiliência

Há dois aspetos muito importantes. Um, os valores da equipa. Têm confiança, resiliência, personalidade muito importantes para ganhar títulos. A qualidade ajuda a ganhar jogos, mas a qualidade com esses valores ajuda a ganhar títulos. Agora há 16, 17 jogadores que estão ao mesmo nível e a ajuda muito a utilizar conceitos diferentes.

Resposta às críticas

Tenho muitos anos de treinador. Comecei em 2007, tive oportunidade de ter mais de 100 jogos com seleções e o mais importante é o grupo de jogadores, o balneário, a crença e o compromisso que temos todos os dias. O ruído faz parte do futebol, há vezes que a crítica é boa e saudável, e há vezes que a crítica é maliciosa e tem uma agenda. O orgulho de ganhar a taça para os nossos adeptos e para a comunidade de emigrantes na Alemanha [supera isso].

Cristiano Ronaldo defendeu-o

Somos uma equipa e numa equipa o capitão é muito importante. Um capitão com a experiência do Cris é essencial. Tem uma influência muito grande. Hoje, depois de termos ficado em desvantagem duas vezes com a Espanha, utilizámos a sua experiência e a sua força, e mostrámos que somos uma equipa preparada para ganhar.

Apoio do presidente da Federação

O importante é ganhar a taça. Ganhámos o formato mais exigente, jogámos contra a Alemanha na Alemanha e contra a Espanha, a campeã da Europa, na final. O presidente sempre mostrou apoio. Depois do jogo com a Dinamarca mostrou confiança e depois do jogo com a Alemanha também. Acredita muito no processo. Mas o importante é que hoje os nossos adeptos possam estar muito orgulhosos.