Portugal vence Liga das Nações. Reveja a Tertúlia Bola Branca

Portugal repetiu o triunfo no torneio, desta vez nos penáltis, contra a campeã europeia Espanha. Nuno Mendes foi o MVP, Diogo Costa voltou a ser protagonista, Cristiano Ronaldo molhou a sopa e, entre críticas e rumores, Roberto Martínez respira outro ar. Do estúdio, com Nuno Presume, vamos até Munique, onde está Luís Aresta, o editor de desporto da Renascença. Este programa é moderado pelo jornalista Pedro Castro Alves.