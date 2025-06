Proença segura Roberto Martínez. "Tem contrato até 2028 e estamos satisfeitos"

Pedro Proença garante que o futuro da seleção nacional é com Roberto Martínez, que este domingo levou Portugal à conquista da Liga das Nações, apesar das críticas e dos rumores de uma possível mudança.

"Nunca me pronunciei pela naturalidade com que isso iria acontecer. Tem contrato até 2028. Esta direção da Federação, embora não tenha sido ela a ter feito estes contratos, será cumpridora dessas assinaturas. Estamos satisfeitos com o trabalho do mister Martinez, nunca sentimos a necessidade de vir a público. O mister Martinez sabia bem aquilo que nós pensávamos sobre o trabalho dele", sublinha o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em declarações aos jornalistas.

Portugal conquistou a Liga das Nações, este domingo, ao vencer a Espanha na final. Depois de um empate a dois golos nos 120 minutos, a equipa das quinas foi mais forte nas grandes penalidades (5-3).

Reação à conquista da Liga das Nações

Estamos todos muitíssimo satisfeitos. São três meses que acabam por ter esta glória. O treinador, os jogadores, estão todos de parabéns, o trabalho foi absolutamente extraordinário. Também é verdade que temos de ter uma pontinha de sorte quando chegamos aos pontapés de grande penalidade. Parabéns também à Espanha, que fez uma grandíssima exibição. Saímos daqui todos muito mais satisfeitos com aquilo que temos feito e com aquilo que será o nosso futuro.

Roberto Martínez continua até ao Mundial 2026?

Nunca me pronunciei pela naturalidade com que isso iria acontecer. Tem contrato até 2028. Esta direção da Federação Portuguesa do Futebol, embora não tenha sido ela a ter feito estes contratos, será cumpridora dessas assinaturas. Estamos satisfeitos com o trabalho do mister Martinez, nunca sentimos a necessidade de vir a público, até porque estávamos em momentos de competição. Não havia que tranquilizar, o mister Martinez sabia bem aquilo que nós pensávamos sobre o trabalho dele.

Responsabilidade aumenta com este troféu?

A ambição e a responsabilidade é a mesma. Esta nova administração da FPF é gente com muita vontade, que acredita muito no processo. Aquilo que queremos é fazer mais e melhor, vamos fazê-lo com certeza absoluta, temos um talento imenso. É o momento de agradecer aos inúmeros clubes que tanto dão a esta seleção, às associações distritais, a todas as associações de classe. Deixar aqui uma palavra última a estes adeptos maravilhosos, a estes imigrantes que inundaram durante esta semana a Alemanha. Foi nos treinos, foi no hotel, foi a maneira incessante como apoiaram a nossa seleção. Com eles partilhamos também este sucesso.

Crença no processo

Podia não ter acontecido, por acaso aconteceu. Estamos hoje muito satisfeitos. A bola podia não ter caído para o nosso lado, mas não é por isso que nós não continuamos a acreditar no processo. Somos pessoas de processo, acreditamos muito naquilo que fazemos, naquilo que planeamos. Portanto, no final, se o sucesso acaba por acontecer, ficamos todos muito mais satisfeitos.

Festejos

Infelizmente, para alguns, a época ainda não terminou. Para outros, depois de uma época muitíssimo longa, terá terminado, mas obviamente que amanhã teremos uma sessão de festa, porque os jogadores merecem. Iremos depositar esta taça na Cidade do Futebol. É com eles, com estes jogadores fantásticos que aqui estão, que vamos depositar a nossa taça. Eles merecem, todos eles.